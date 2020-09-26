ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Gündem
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te “Teknofest 2020 Ödül Töreni”ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te “Teknofest 2020 Ödül Töreni”ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te “Teknofest 2020 Ödül Töreni”ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te “Teknofest 2020 Ödül Töreni”ne katılıyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te “Teknofest 2020 Ödül Töreni”ne katılıyor.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap