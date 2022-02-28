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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, Putin'in danışmanıyla görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Vladimir Putin'in Dış Politika Başdanışmanı Yuri Uşakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Görüşmede Ukrayna’daki çatışmalar ve Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde gelinen son nokta ele alındı. Diplomatik girişimlerin sonuç vermesi ve ateşkes müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasının bölgenin barış ve istikrarı açısından önemine vurgu yapıldı. Çatışma ve gerginlik ortamının bir an önce sonlandırılması için ortak çabaların arttırılması hususunda mutabık kalındı.

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