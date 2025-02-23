Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Ana hedefimiz enflasyonu düşürmek

AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde, kongreye davet edilen yabancı ülke siyasi parti temsilcileri, Ankara’da mukim büyükelçiler, diplomatlar ve yurt dışı STK temsilcileri onuruna akşam yemeği düzenledi.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ekonomiye ilişkin olarak şu mesajları verdi:

*Bizim programımız içerisindeki ana hedefimiz enflasyonu düşürmek ki şu anda nispeten yüksek. Bu bizim birinci önceliğimiz. Aynı zamanda da istikrarlı ve kapsayıcı bir şekilde büyümeye devam etmek. Çünkü bir taraftan enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz, bir taraftan depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz ve bunların yanı sıra yeni önceliklere de yerimiz var. İki tane önemli önceliğimiz var bu noktada. Bir tanesi imalatı, büyümeyi ve istihdamı artırmak, diğeri de Sosyal refahı artırabilmek ama bunlar kısa vadeli hedefler değil" şeklinde konuştu.

*Maalesef hem siyasi hem de ekonomik anlamda karşı karşıya kaldığımız şu anda uluslararası değerlerin yozlaştığı, uluslararası kurumların işe yaramadığının çok önemli bir göstergesi ve uluslararası kurum ve düzenlerin bir çözüm getirmediğini gösteriyor. Çünkü birçok alanda bizler izole yaklaşımlar görüyoruz. Bizler uluslararası kurumların zayıfladığını ve zayıflatıldığını görüyoruz ki bu iyi bir şey değil. Bu tüm dünya için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ifadesiyle dünya beşten büyüktür. Bu sadece kurumsal bir yapı ile alakalı değil, Birleşmiş Milletlerin kurumsal yapısı ile alakalı değil. Bu çok daha adil bir dünya için bir çağrı. Bu daha hakkaniyetli bir dünya düzeni için bir çağrıdır.