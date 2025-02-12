Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 3 trilyon lira kaynak ayrıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yılmaz, il ziyareti kapsamında, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, 2 yıldır aralıksız süren inşa ve ihya çalışmalarının meyvelerini teslim edilen konut ve iş yerleri, yapılan yollar ve köprüler, inşa edilen okullar ve hastaneler, birçok hizmet, teşvik ve destekle sürdürdüklerini vurguladı.

Yılmaz, son 2 yılda deprem bölgesine 2,6 trilyon Türk Lirası'nı aşan miktarda yatırım yaptıklarını, 2025 yılında da yine deprem bölgesine 584 milyar liralık kaynak tahsis ettiklarini ifade etti.

Yılmaz, "Bu yılı da sayarsanız 3 trilyon liranın üzerinde bir kaynağı sadece merkezi idare bütçemizden deprem için harcamış olacağız. Belediyelerin harcamaları, diğer harcamaları saymıyorum" dedi.