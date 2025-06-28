Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Maden kazası soruşturması titizlikle yürütülüyor

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum'un Oltu ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli ve idari soruşturma olayın hemen akabinde başlatılmıştır, süreç titizlikle yürütülmektedir. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.