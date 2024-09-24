Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin siber güvenliğine değindi.

Savunma sanayisinden siber güvenliğe Türkiye'yi ileri taşıdıklarını, yarınları da düşündüklerini belirten Yılmaz, İsrail'in Lübnan'daki saldırısına dair "Siber saldırılar, terör eylemi niteliğindeki saldırılar da bütün dünyanın gözleri önünde cereyan etmiştir." dedi.

Yılmaz, Türkiye'nin bir taraftan gücünü pekiştirirken bir taraftan da geleceğe dönük kurumsal, teknolojik hamleleri sürdürdüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı yardımcısı şöyle devam etti: "Siber güvenlik konusunda özellikle çok daha güçlü bir kurumsal yapılanma konusunda hazırlıklarımızı aşağı yukarı tamamlamış durumdayız. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir Siber Güvenlik Başkanlığı fikrimiz var. Onu olgunlaştırmış durumdayız. Sonbaharda inşallah Meclisimizin takdirine arz edecek noktaya getireceğiz. Savunma sanayinde yaptıklarımız ortada. İnşallah Türkiye çelik kubbesini de tamamlayarak, savunma sanayinde diğer atılımlarıyla birlikte çok farklı bir noktaya gelecek."