Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 Aralık 2024’ten bu yana Suriye’ye gönüllü dönüş yapanların sayısının 273 bini geçtiğini açıkladı. Gaziantep’te gönüllü geri dönüş destek binasının açılış töreninde konuşan Yılmaz, Türkiye’nin göç yönetimi konusunda dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi.

Türkiye’nin, Suriye’deki insani krize karşı tarihi bir sınav verdiğini belirten Yılmaz, "Uzun yıllar zalim bir rejimden kaçıp ülkemize sığınan kardeşlerimize en güzel şekilde ev sahipliği yaptık. Bütün provokasyonlara ve dezenformasyonlara karşı millet olarak, devlet olarak çok tarihi bir tutum sergiledik" dedi.

Yılmaz, Türkiye’nin göç politikalarının dünyada örnek gösterildiğini ifade ederek, "İnsanlığa güzel bir örnek teşkil ettik. Dünyada şu anda en büyük sorunlardan biri göç meselesi ve bu konuda Türkiye modeli, Gaziantep modeli tüm dünyaya örnek modeldir" şeklinde konuştu.

Suriye’deki güvenlik ve altyapı koşullarının iyileşmesiyle gönüllü dönüşlerin hız kazanacağını belirten Yılmaz, “8 Aralık’tan bu yana Suriye’ye gönüllü geri dönüş yapanlar 273 bini aşmış durumda. Önümüzdeki yaz döneminde, okulların kapanmasıyla birlikte bu sayının daha da artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.