Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yılmaz, yayımladığı mesajda, öğretmenlerin Türkiye’nin kalkınma vizyonundaki yerine dikkat çekti. Yılmaz, nitelikli ve donanımlı insan gücünün ülkenin en büyük serveti olduğunu belirterek, "Bu anlayışla insan odaklı kalkınma yaklaşımını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu yaklaşımın en ön safında ise kıymetli öğretmenlerimiz bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Eğitimi her dönem devletin temel önceliklerinden biri olarak gördüklerini vurgulayan Yılmaz, bütçelerde en büyük payı eğitim alanına ayırdıklarını hatırlattı.

Cevdet Yılmaz açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Öğretmen ve sınıf başına düşen öğrenci sayısını büyük oranda azaltırken, okul öncesinden yükseköğrenime kız öğrencilerimiz başta olmak üzere okullaşma oranlarında yüksek seviyelere ulaştık. 86 milyon olarak Türkiye Yüzyılını bu güçlü zeminde; milli ve ahlaki değerlerle donanmış, dünyaya açık, girişimci, yenilikçi, sorgulayıcı nesillerle inşa etmeye kararlıyız.

Çocuklarımızın karakterini, düşünme biçimini ve hayata karşı duruşunu şekillendiren en güçlü aktör öğretmenlerimizdir. Sınıfta kurulan bağın niteliği; bilgiden, müfredattan ve teknik imkânlardan çok daha kalıcı bir etki bırakır. Türkiye’nin yarınlarına duyduğumuz güven, öğretmenlerimizin bu sorumluluğu taşıma iradesiyle güç kazanmaktadır.

Eğitim ortamlarını iyileştiren tüm adımlarımızın merkezinde öğretmenlerimizin mesleklerini huzurlu, güvenli ve saygın bir zeminde sürdürebilmelerini sağlama hedefi yer almaktadır.

Bu vesileyle, milletimizin geleceğinde söz sahibi olacak nesilleri yetiştirme sorumluluğunu üstlenen tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor; başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."