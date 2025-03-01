Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'fesih çağrısı' hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini belirtti.

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yapılan fesih çağrısını değerlendiren Yılmaz, sürecin sahadaki yansımalarının ilgili kurumlar tarafından yakından takip edileceğini vurguladı.

"Terörsüz Türkiye hedefi, güvenlik kadar kalkınma için de önemli"

Cevdet Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" hedefinin sadece güvenlik açısından değil, ekonomik kalkınma ve demokrasi standartlarının yükseltilmesi bakımından da kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Yılmaz açıklamasında, "Terör, ülkemizin potansiyelini ve insanımızın refahını aşağıya çekmiştir. Tarımdan turizme, enerjiden madenciliğe kadar birçok sektöre olumsuz etki yapmıştır. Ayrıca demokratik standartların gelişmesini de engellemiştir" ifadelerine yer verdi.

Son yirmi yılda terörün istismar ettiği birçok konunun ülke gündeminden çıkarıldığını belirten Yılmaz, "Terör ve demokratik sivil siyaset bir arada olmaz, olamaz. Hiçbir demokratik hukuk devleti buna müsaade etmez" dedi.

"Yeni süreci dikkatle takip edeceğiz"

Yılmaz, terör örgütünün feshi konusunda herhangi bir pazarlık söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Bu, sadece güvenlik alanında değil, kalkınma ve demokrasi açısından da yeni bir dönemin başlangıcıdır. Sahadaki somut gelişmeleri dikkatle izleyeceğiz. Temennimiz, bu fırsatın değerlendirilmesi ve bölgesel barışa katkı sağlamasıdır" açıklamasını yaptı.

"Türkiye yüzyılı, birlik ve huzurun yüzyılı olacaktır"

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin birlik ve kardeşlik temelinde güçlenerek yoluna devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunun hayata geçirileceğini vurgulayan Yılmaz, "Demokratik, güçlü ve müreffeh Türkiye Cumhuriyeti, bölgesinde ve dünyada adaletin sesi olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.