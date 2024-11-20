Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 'arbedeye' sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaşanan tartışmalarla ilgili sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu.

Komisyonun, köklü gelenekleri olan ve teknik detayların ön planda tutulduğu bir platform olduğunu belirten Yılmaz, burada özgürce fikirlerin ifade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ve bazı muhalefet temsilcileri arasında yaşanan olayları “kaba kuvvete dayalı ve antidemokratik bir engelleme çabası” olarak nitelendirdi.

Bu davranışları en güçlü şekilde kınadığını ifade eden Yılmaz, Gazi Meclis’in fikirlerin yarıştığı ve hukukun rehber olduğu bir yer olarak görevine devam edeceğini belirtti.

Ne olmuştu?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri öncesi AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında kayyum tartışması çıkmıştı.

CHP’li vekiller, Bakan Yerlikaya’nın komisyon salonuna girmesini engellemek istemiş, Bakan Yerlikaya da bunun mümkün olmayacağını söylemişti. Komisyon Başkanı Mehmet Muş da gerginlik sonrası görüşmelere ara vermişti.

CHP’li vekiller ise arbedeye ilişkin “Bakanın bir yere girememe duygusunu yaşamış olmasını istedik” açıklamasında bulunmuştu.