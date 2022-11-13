Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstiklal Caddesi'nde patlama'da 6 kişi öldü, 81 kişi yaralandı

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Bu akşam saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Emniyet güçleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada bir terör kokusu var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Endonezya ziyareti öncesi basın toplantısında patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi'ndeki olayın faillerinin cezalandırılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Patlamada valimizin bildirdiğine göre 4'ü olay yerinde 2'si hastanede olmak üzere 6 vefat söz konusu, 53 kişi ise yaralı. Burada bir terör kokusu var ve bir kadının bu olayda rol oynadığı konusunda ilk tespit var. İncelemeler devam ediyor " ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildiğini bildirdi.

Saldırıyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaralı sayısını 81 olarak güncelledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur" ifadeleri kullanıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal meydada kaynağı belirsiz bilgilere itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Şahin, "Beyoğlu Taksim’de bir patlama haberi aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

Kızılay: Kan ihtiyacı yok

Kızılay'ın yaptığı açıklamada, patlama sonrası bölgedeki hastanelere kan sevkiyatı yapıldığı belirtildi ve "Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır" denildi.

Patlama nedeniyle Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında bugün saat 20.00’de oynanması planlanan Beşiktaş – Antalyaspor müsabakası, güvenlik sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

İmamoğlu: Hep birlikte sorumluluk alacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem imamoğlu patlamaya ilişkin şunları söyledi: "Geçmiş olsun. başımız sağ olsun. İçeride süreci uzaktan takip ettik. Valimizin açıkladığı üzere ne yazık ki kayıplarımız var. Açıklama emniyet birimlerimiz tarafından yapılacaktır. Bu yarayı sarmak hepimizin sorumluluğu. Birlikte hareket etmeliyiz. Hep birlikte sorumluluk alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."