Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çiftçilere çağrı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Yozgat İstişare Toplantısına katıldı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Oktay, son zamanlarda yaşanan kuraklıkla ilgili değerlendirmede de bulunarak şöyle konuştu:

"Yozgat aynı zamanda tarım bölgesi. Bu yıl kuraklıktan dolayı bazı sıkıntılar olduğunu, bununla ilgili çiftçiler nezdinde bilgiler alıyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız kuraklık destekleriyle ilgili çiftçilere 150 milyon lira ilave hibe desteği başlatıldığını zaten dün ilan etti. Ben bugün Yozgat'ta bir kez daha ifade etmek isterim, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçların ertelenmesi konusu, diğer taraftan TARSİM'in ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Tüm Türkiye'ye TARSİM'in, kuraklık sigortasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamak isterim. Orada yüzde 70'e kadar önümüzdeki yıldan itibaren bunun devlet desteğinin artırılacağını ve hasarın yüzde 70-80'e kadar ödeneceğini biliyoruz. Bu ciddi bir fırsat. Tüm çiftçilerimizin bundan faydalanmasını arzu ettiğimi ifade etmek isterim."

Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerinin de verim kayıplarına göre dönüme 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılacağını hatırlatan Oktay, "Ödemeler çerçevesinde, kuraklıktan dolayı verim kaybı yaşamış buğday üreticisine özellikle mazot ve gübre desteğini de eklediğimizde 150 liraya kadar dekar başına ödemeden, bir destekten bahsediyoruz. Ben buradan hem Yozgatlı ve hem de Türkiye'deki tüm çiftçilerimize bir kez daha ifade etmek isterim." diye konuştu.