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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ermenistan'ın saldırısına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ermenistan'ın saldırısına tepki
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahada ve dünya kamuoyunda itibarını hızla kaybeden Ermenistan'ın sınıra yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Gence şehrinde sivilleri hedef alması bir insanlık suçudur. Masumların canına kasteden bu alçakça saldırıyı lanetliyor, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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