Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Putin'in önerisine cevap

06 Eylül 2019

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Putin'in G7 önerisiyle ilgili; "Türkiye, olaya doğu-batı veya farklı bir blok boyutundan bakmaz, kendi çıkarları boyutundan bakar." açıklamasını yaptı.

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması hakkında, "Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir." dedi.

Oktay, "Nasıl olsa yeni göç akımı dalgası başlarsa Türkiye bunu göğüsleyecektir yaklaşımı ve rahatlığı, kesinlikle yanlış bir rahatlık ve yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA