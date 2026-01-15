Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ABD Türkiye Büyükelçisi Barrack ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin somut alanlarda derinleştirilmesinin ele alındığını belirtti.

Görüşmede, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, savunma sanayii ve CAATSA yaptırımları başta olmak üzere gündemdeki konuların kapsamlı şekilde değerlendirildiğini aktaran Yılmaz, İran ve Suriye’deki son gelişmeler ile Gazze barış planının ikinci aşaması çerçevesinde bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

Yılmaz, yapıcı katkıları ve iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme iradesi için Büyükelçi Barrack’a teşekkür etti.