Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız

Yılmaz, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Alaska Zirvesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmeleri öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen "Gönüllüler Koalisyonu" çevrim içi liderler toplantısına katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gönüllüler Koalisyonu Avrupa'nın önde gelen ülkelerini, AB ve NATO temsilcileri ile Avrupa dışından Avustralya, Japonya ve Kanada gibi ülkeleri kapsamaktadır. Çatışma yerine diplomasiyi öne çıkaran ilkesel yaklaşımıyla Türkiye, barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."