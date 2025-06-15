Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İran ile yürütülen nükleer müzakerelere geri dönülmeli

Yılmaz, İsrail-İran gerilimine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin ihtiyacının istikrar olduğunu belirtti.

Sorunların çözüm yolunun çatışma değil, diplomasi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle gerçekleştirdiği yoğun temaslar, bölgesel ve küresel barış için son derece kıymetlidir. Daha fazla insani, çevresel ve ekonomik kayıplar yaşanmadan, tansiyonu düşürücü adımlar atılmalıdır. Gerilimi artıran eylemlere bir an önce son verilmeli, İran ile yürütülen nükleer müzakerelere geri dönülmeli, dikkatler Gazze'de yaşanan insani felaketin çözümüne yönelmelidir. Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası hukuku, insani değerleri, istikrarı, bölgemizde ve küresel düzeyde adaleti savunmaya devam edecektir."