Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC ekonomisine müdahaleye kayıtsız kalmayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ercan Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında hem uluslararası diplomasiye hem de KKTC ekonomisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından karşılanan Yılmaz, konuşmasında Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik işbirliğinin tarihi seviyelere ulaştığını vurguladı. Yılmaz, “Toplam 21 milyar TL’ye yaklaşan bir kaynak, KKTC’nin kalkınma vizyonunu destekleyen güçlü bir programla yönlendiriliyor” dedi.

"Uluslararası hukuk iflas etti"

Konuşmasında Gazze başta olmak üzere son dönem uluslararası krizlere değinen Yılmaz, “Uluslararası hukukun ve kuralların ne kadar zayıfladığını Gazze’de, İsrail saldırılarında açıkça gördük” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ve KKTC'nin her zaman barıştan ve diplomatik çözümlerden yana olduğunu belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küresel krizlerde aktif diplomasi yürüttüğünü hatırlatarak, “Masada çözüm, tek çıkış yoludur. Savaşın alternatifi yoktur” dedi.

KKTC ekonomisine yönelik girişimlere uyarı

Yılmaz, Rum kesiminden KKTC iş dünyasına yönelik uygulamalara da değinerek, “Kuzey Kıbrıs iş dünyasına yönelik iyi niyetle bağdaşmayan girişimlerin karşılıksız kalmayacağını net şekilde ifade ediyorum. KKTC ekonomisine zarar verme çabalarına hiçbir şekilde kayıtsız kalınmayacaktır” diye konuştu.