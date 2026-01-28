Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Son 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5'inci ülkeyiz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu toplantısının açılışında konuşan Yılmaz, toplantıda aile ve nüfus yapısına ilişkin güncel verilerden demografik dönüşüm başlıklarına kadar geniş bir çerçevede değerlendirmeler yapılacağını ve bu çalışmaların eylem planına yön vereceğini ifade etti.

Yılmaz, Kurulun ilk toplantısının 9 Ocak 2025’te gerçekleştirildiğini, nisan ayında teknik düzeyde, temmuz ayında ise bakanlar düzeyinde toplantılar yapıldığını hatırlattı.

Çok boyutlu eylem planı hazırlanıyor

Toplantılar kapsamında mevzuat, çalışma hayatı, sağlık, ekonomik teşvikler, eğitim, iletişim ve farkındalık alanlarında özel çalışma grupları oluşturulduğunu aktaran Yılmaz, bu grupların koordinasyonunda detaylı bir Eylem Planı hazırlandığını söyledi. Çalışmalara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarının katkı sunduğunu belirtti.

Gençler ve çocuklu ailelere yeni destekler

Yılmaz, son bir yılda nüfus yapısının korunmasına yönelik somut adımlar atıldığını vurgulayarak, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinin ülke geneline yaygınlaştırıldığını ve destek tutarlarının artırıldığını kaydetti.

2026 yılı itibarıyla 18-25 yaş grubuna 250 bin lira, 26-29 yaş grubuna ise 200 bin lira destek sağlanacağını belirten Yılmaz, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında gençlere ve üç ve daha fazla çocuk sahibi ailelere özel kontenjanlar ayrıldığını söyledi.

Ayrıca doğum yardımı ödemesinin 5 bin liraya yükseltildiğini, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 bin lira destek uygulamasının hayata geçirildiğini aktardı.

İş-aile dengesi ve yeni çalışma modelleri

Annelerin ve babaların iş ve aile yaşamını dengeleyebilmesine yönelik adımların sürdüğünü belirten Yılmaz, kamu kurumlarında yarı zamanlı çalışma ve kreş kapasitesinin artırılması yönünde çalışmaların hız kazandığını ifade etti. Çocuklar için güvenli ve nitelikli bakım ortamlarının yaygınlaştırılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu vurguladı.

“Nüfus meselesi varoluşsal bir konu”

Türkiye’nin demografik açıdan kritik bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Yılmaz, doğurganlık hızının 2017’de 2,08 iken 2024’te 1,48’e gerilediğini belirterek, Türkiye’nin son 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5’inci ülke konumunda olduğunu söyledi.

Yaşlı nüfus oranının tarihi zirveye çıktığını ve bazı illerde yüzde 20’nin üzerine ulaştığını kaydeden Yılmaz, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde sosyal güvenlik ve bakım sistemlerinin doğrudan etkileneceğini ifade etti.

“Aile ve Nüfus On Yılı” vurgusu

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus On Yılı” olarak ilan edilmesinin, uzun vadeli nüfus politikalarının önemini ortaya koyduğunu belirterek, “Nüfus politikalarımızı varoluşsal bir mesele olarak ele alıyoruz” dedi.