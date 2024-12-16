Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz

Diyanet İşleri Başkanlığı 44. İl Müftüleri İstişare Toplantısı’nın açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerini değerlendirmek ve dönüşen dünya şartlarına uygun hizmetler yapabilmek maksadı ile gerçekleştirilen toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.



İçinde bulunduğumuz dönemin Türkiye’nin bölge özelinde takip ettiği politikanın ve önceliklerin ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyduğunu bildiren Yılmaz, “Suriye’deki otoriter rejimden kaçarak ülkemize sığınan milyonlarca mazlumun, güvenli ve onurlu bir şekilde kendi topraklarına dönebilmesi için izlediğimiz insani ve vicdani politika, tüm dünyaya örnek olacak niteliktedir. Özellikle ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının körüklendiği popülist söylemlerin siyaseti egemenliğe aldığı bir dönemde bu tavırla Türkiye gerçekten insanlığa örnek olmuştur. İnsanlık adına büyük bir vazifeyi icra etmiştir. Tarih doğru tarafında durduğumuzda son günlerde yaşadığımız gelişmelerle ortaya çıkmıştır. Sabredenler zafere kavuşmuşlardır” ifadelerine yer verdi.



Suriye halkının büyük mücadelesi ile Suriye’nin bugün farklı bir döneme girdiğini vurgulayan Yılmaz, “Bugün de huzurun ve barışın hâkim olduğu, farklı din ve mezhep mensuplarıyla farklı etnik grupların yan yana yaşadığı ve komşuları için istikrarsızlık üretmeyen bir Suriye tesis edilmesini arzu ediyoruz. Hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun bütün Suriyelilerin halkının tamamının barış ve huzur içinde yaşadığı bir siyasi yapının teşekkül etmesini temenni ediyoruz. Türkiye olarak da her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz”

12 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliğinde dalgalanan Türk Bayrağının bölgede barış ve iş birliğini tesis etme yönündeki kararlılığının en somut göstergelerinden biri olduğunu söyleyen Yılmaz şunları kaydetti:



“Bizler, Cumhurbaşkanımızın sıkça ifade ettiği gibi, ‘Adaleti sadece kendi milletimiz için değil, tüm mazlumlar için savunmakla mükellefiz’ Türkiye olarak yeni dönemde de Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. İhtiyaç duydukları her konuda Suriyeli kardeşlerimize gereken desteği vereceğiz. 61 yıllık mezalimin ardından özgürlüklerine kavuşan Suriyeli kardeşlerimize, Suriye’nin kahraman ve fedakâr halkına buradan en derin muhabbetlerimi iletiyorum. Yurt içinde ve sınır ötesinde savaş mağdurlarına hizmet veren Diyanet personeli ve gönüllülerine şükranlarımı sunuyorum. Suriyeli kardeşlerimizin kurtulduğu gibi Gazze ve Batı Şeria’da zulüm altında yaşayan Filistinli kardeşlerimizin de huzurlu ve özgür günlere kavuşmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak mazlum Filistin halkının yanındayız, olmaya devam edeceğiz. Gazze’deki soykırımın durması ve kalıcı barışa giden yolun açılması için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."