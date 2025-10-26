Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiği aştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, PKK'nın çekilme kararıyla ilgili; Ülkemizin "Terörsüz Türkiye" hedefinde önemli bir eşik aştığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, terör örgütünün silahlı unsurlarını ülkemizden ve sınır hattından uzaklaştırma kararı almasının, doğru yönde atılmış önemli adımlar olduğunu vurguladı.
Yılmaz, “Kurucusunun çağrısına uyarak kendisini feshetme kararı almış olan terör örgütünün silahlı unsurlarını ülkemizden ve sınır hattından uzaklaştırma kararı, doğru yönde atılmış önemli adımlardır” dedi.
Yılmaz, bu süreçte somut adımların devam etmesi ve olabilecek en kısa zamanda tüm unsurları ile terör örgütünün tasfiyesi temel beklentilerinin olduğunu belirtti. “Silahın ve terörün gölgesinin kalktığı bir ortamda demokratik siyaset güç kazanacak, ekonomik kalkınma ve sosyal refah ön plana çıkacaktır” diyen Yılmaz, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgenin sadece ülkemizin değil, komşularımızın huzur ve refahı için de şart olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçvesinde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısıyla ivme kazanan ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinde bugün önemli bir eşik daha aşılmıştır.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) October 26, 2025
