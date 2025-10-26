Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiği aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, terör örgütünün silahlı unsurlarını ülkemizden ve sınır hattından uzaklaştırma kararı almasının, doğru yönde atılmış önemli adımlar olduğunu vurguladı.

Yılmaz, “Kurucusunun çağrısına uyarak kendisini feshetme kararı almış olan terör örgütünün silahlı unsurlarını ülkemizden ve sınır hattından uzaklaştırma kararı, doğru yönde atılmış önemli adımlardır” dedi.

Yılmaz, bu süreçte somut adımların devam etmesi ve olabilecek en kısa zamanda tüm unsurları ile terör örgütünün tasfiyesi temel beklentilerinin olduğunu belirtti. “Silahın ve terörün gölgesinin kalktığı bir ortamda demokratik siyaset güç kazanacak, ekonomik kalkınma ve sosyal refah ön plana çıkacaktır” diyen Yılmaz, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgenin sadece ülkemizin değil, komşularımızın huzur ve refahı için de şart olduğunu ifade etti.