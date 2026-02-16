Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan hayatını kaybeden madenciler için taziye mesajı

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan kardeşimize de acil şifalar temenni ediyorum. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup süreç titizlikle sürdürülmektedir."