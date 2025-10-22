Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan İsrail’in ilhak girişimine tepki

Yılmaz, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Batı Şeria işgal altındaki Filistin toprağıdır. İsrail Meclisi'nin Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, hukuksuz ve yok hükmündedir. Bu yaklaşım aynı zamanda Gazze'de sağlanan kırılgan ateşkes sürecine dönük bir sabotaj, bölgesel istikrara açık bir tehdittir. Filistin Devleti'ni tanıyan tüm devletleri, uluslararası hukuku esas alan tüm ülkeleri ve uluslararası kurumları Filistin halkına ve toprağına yönelik bu saldırganlığın karşısında olmaya davet ediyoruz. İşgal sona erip, iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti kuruluncaya kadar mazlum Filistin halkına desteğimiz sürecektir."