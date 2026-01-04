Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Venezuela mesajı! 'İstikrarı savunmaya devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin Venezuela'nın başkenti Caracas'a yönelik saldırısının ardından Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşinin gözaltına alınarak New York'a götürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yılmaz, dış politikanın günlük tartışmalarla değil, ilkeler ve gerçekler temelinde, milli menfaatler gözetilerek yürütülmesi gereken stratejik bir alan olduğunu vurguladı.

Küresel belirsizliklerin ve güç siyasetinin arttığı dönemlerde liderliğin daha da hayati hale geldiğini belirten Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübeli ve dirayetli liderliğinin bu süreçte önemli bir değer taşıdığını ifade etti.

Türkiye'nin Venezuela'daki gelişmelere yaklaşımının net olduğunu kaydeden Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Venezuella'da yaşanan krizde de Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası hukukun, milli iradeye saygının ve Venezuela halkının yanında olmaya; tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz."