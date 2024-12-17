Cumhurbaşkanlığı 2025 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu’nda

TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi üzerine yapılan görüşmelerde, AK Parti milletvekilleri Suriye, Filistin ve Türkiye’nin dış politika duruşunu ele alan önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, uluslararası gelişmeler, Suriye’deki iç savaş ve İsrail-Filistin meselesine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Suriye ve Filistin mesajları

İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Sednaya Hapishanesi’nde yaşanan insan hakları ihlallerini hatırlatarak, İsrail’in Filistin’deki uygulamalarıyla paralellik kurdu. İnan, Filistin halkının maruz kaldığı zulme dikkat çekerek, “Bugün Sednaya hapishanesinde yaşanan işkencelerin aynısını, katil İsrail’in hapsettiği binlerce Filistinli yaşıyor” dedi.

Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ise Türkiye’nin Suriye politikasındaki duruşunun, tarihsel ve insani değerler üzerine inşa edildiğini belirtti. Öztaylan, “Bu kutlu yürüyüş, Ayasofya'da okunan Kur'an ve Emevi Camisi'nde kılınan namazla bereketlenerek ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın da prangalarından kurtulmasına vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve sosyal politikalar değerlendirildi

Bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye’nin ekonomik kalkınma performansı da değerlendirildi. Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Türkiye ekonomisinin büyüme verilerini paylaştı ve “Enflasyonda gerileme, ihracat ve yatırımlardaki artış, işsizlik oranlarındaki düşüş gibi göstergeler istikrar ve güvenin bir sonucudur” dedi.

Muhalefete yönelik eleştiriler

AK Parti vekilleri, TBMM oturumunda muhalefeti de eleştirdi. İletişim Başkanlığı’na yönelik eleştiriler karşısında İnan, Türkiye’nin uluslararası alandaki görünürlüğünün hedef alındığını belirterek, “Ana muhalefet partisi ne Suriye’den ne de uluslararası diplomasi çalışmalarından anlar” dedi.

Bütçe görüşmelerinin sonunda, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, hükümetin dış politika başarılarının uluslararası alanda da takdirle karşılandığını ifade etti. Gül, "Bizim için en önemli takdir, milletimizin verdiği destektir” şeklinde konuştu.