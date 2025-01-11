Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığına Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü atandı.

Diğer atamalar

Ayrıca bakanlıkta; İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Rıza Demirer, Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü'ne Tahsin Timur Söylemez, Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğü'ne Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Gülsun Erkul, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Refik Ali Onaner ve Ali Rıza Güney, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü'ne İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı'na Polat Safi, İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'ne Kenan Yılmaz, Uluslararası Ekonomik İşleri Genel Müdürlüğü'ne ise Aylin Sekizkök atandı.

Altı ülkeye büyükelçi atandı

Azerbaycan Büyükelçiliği'ne Birol Akgün, Mozambik Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Alkan, Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçiliği'ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu, Almanya Büyükelçiliği'ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan, Küba Büyükelçiliği'ne Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yılmaz ve Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'ne Lütfullah Göktaş atandı.

Ayrıca karara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Alpaslan görevden alındı. Yerine ise Mustafa Yerlikaya atandı.