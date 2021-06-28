Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı tarafından Almanya Büyükelçiliği, bazı bakanlıklar ve kamu kuruluşlarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Dr. Ali Osman Akalan, Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreter Yardımcılığına Serhat Gök, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Sezgin Demircioğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığına Erdal Aydın atandı.
Almanya Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdürü Ahmet Başar Şen atandı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi üyeliklerine Dursun Topaloğlu ve Adnan Er atandı.
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Abdulvahit Sözüer görevden alınarak yerine Engin Karabaş getirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişliklerine Ömer Faruk Koç, Hamza Sayan, Oktay Altın ve Eren Seçilmiş atandı.
Güneydoğu Anadaolu Projesi Bölge Kalınma İdaresi Başkan Yardımcılığına Nusret Mutlu'nun, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcılığına ise Murat Karakoyunlu getirlidi.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Yener Yıldırım atandı.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Rahmi Er'in atanmasına karar verildi.