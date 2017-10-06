Cumhurbaşkanlığı: Balıkesir Belediye Başkanı ile görüşme olmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i kabul ettiği ancak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur ile görüşmediği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarının bugünkü haberlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabul ve temaslarıyla ilgili olarak tamamen hayal ürünü iddialara yer verildiği gözlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam kabul etmiş ancak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Edip Uğur ile herhangi bir görüşmesi olmamıştır."

Erdoğan'la görüşen Gökçek'ten açıklama