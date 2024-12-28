Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın adı değişti: Yeni isim Genel Sekreterlik

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın ismi, Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği" olarak değiştirildi. Karar, "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" kapsamında yürürlüğe girdi.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ikinci kısmının başlığı, yeni düzenlemeyle birlikte "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği" oldu. Bu kapsamda, mevzuatta yer alan "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı" ifadeleri "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği" olarak değiştirildi. Benzer şekilde, "İdari İşler Başkanı" unvanı yerine "Genel Sekreter" ifadesi kullanılacak.

Atıflar ve kadrolar güncelleniyor

Yeni düzenleme ile birlikte, geçmişte "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı"na yapılan tüm atıflar artık "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği"ne yapılmış sayılacak. Aynı şekilde, "İdari İşler Başkanı"na yapılan atıflar da "Genel Sekreter"e yönlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na ait kadrolara yapılan atamalar ise otomatik olarak "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği" kadrolarına aktarılmış kabul edilecek.