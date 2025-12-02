Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: 5 ayda 450’ye yakın dezenformasyonu tespit edip ifşa ettik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen Afet Haberciliği Panelinde konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, afet dönemlerinde bilgi akışının hızlanmasıyla birlikte dezenformasyonun kritik bir risk haline geldiğini belirtti. Duran, teknolojinin sağladığı yüksek hızın, teyit mekanizmalarının devre dışı kaldığı durumlarda kamuoyunda ciddi tahribatlara yol açabildiğine dikkat çekti.

İletişim stratejisindeki ana hedefin, “insanı ve adaleti merkeze alan güçlü bir medya ekosistemi” olduğunu söyleyen Duran, afet anlarında habercilerin hem kendi güvenliğini hem de arama-kurtarma çalışmalarını gözeterek hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

“Gerçek bilgi ile sahte bilgiyi ayırt etmek zorlaştı”

Duran, sosyal medya platformları ve yapay zekâ destekli içerik üretiminin, doğru bilgiye erişimi kolaylaştırırken sahte içeriklerin yayılma hızını da artırdığına işaret ederek şunları söyledi:

“Bilgiye ulaşmak artık son derece kolay ancak gerçek bilgiyle sahte içeriği ayırt etmek her zamankinden daha zor. 6 Şubat depremleri sırasında, farklı afet görüntülerinin Türkiye’de yaşanmış gibi servis edildiğini, yoğun bir bilgi kirliliğiyle mücadele ettiğimizi gördük.”

Duran, bu süreçte mobil basın merkezleri kurularak gazetecilerin bölgeye erişiminin kolaylaştırıldığını, uluslararası medya kuruluşlarının da hızlı ve şeffaf biçimde bilgilendirildiğini aktardı.

“5 ayda 450 dezenformasyon ifşa edildi”

6 Şubat sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Duran şunları kaydetti:

“Deprem sonrası ilk beş ayda 450’ye yakın dezenformasyonu tespit ve ifşa ettik. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için paydaşlarımızla, medya kuruluşlarımızla çok yakın çalıştık.”