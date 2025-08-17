Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 17 Ağustos Marmara Depremi mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı. Depremde kaybedilen canların acısının aradan geçen yıllara rağmen unutulmadığını vurgulayan Duran, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybettiğimiz canların acısı, aradan 26 yıl geçmesine rağmen hala yüreklerimizde" ifadelerini kullandı.
Duran, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybettiğimiz canların acısı, aradan 26 yıl geçmesine rağmen hala yüreklerimizde. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle ve duayla yad ediyorum. Rabb'im güzel ülkemizi her türlü felaketten korusun."