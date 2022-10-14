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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Amasra'daki maden kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Başkanlıktan, Amasra Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğünde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletimiz tüm kurumları ile kısa sürede harekete geçmiş, bölgede gerekli çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir.

Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir."

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