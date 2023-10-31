Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısı son olarak 9 Ekim'de gerçekleştirilmişti.

Uzun bir aranın ardından toplanan kabinenin gündemide şu başlıklar vardı:

Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararının ekonomiye yansımaları ele alındı. Enflasyonla mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirildi.Bağkur prim gün sayısıyla ilgili düzenleme de uzun süredir gündemde.

Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kabine üyelerini bilgilendirdi.

İsrail- Filistin çatışması

Dış politikada en önemli başlıksa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı.. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konuda yürüttüğü diplomatik girişimler hakkında, kabine üyelerine bir sunum yaptı.