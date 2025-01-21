Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündem 'Terörsüz Türkiye' ve Orta Doğu'daki ateşkesler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. Toplantıda, Türkiye’nin iç ve dış politikalarındaki önemli gelişmeler değerlendirilecek.

Kabine toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılan adımlarda gelinen son durum ele alınacak. Bu kapsamda, güvenlik güçlerinin operasyonlarına ve bölgesel güvenlik önlemlerine dair değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

Dış politikada ise Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması ve Suriye’de yeni yönetimle kurulabilecek olası iş birlikleri masaya yatırılacak. Türkiye’nin bu konulara yönelik yaklaşım ve stratejileri toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak.

Her zamanki gibi ekonomi de toplantının ana gündem maddelerinden biri olacak. Enflasyonla mücadele, büyüme oranları ve istihdam gibi konular üzerine değerlendirmeler yapılacak, olası yeni kararlar tartışılacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor. Erdoğan’ın, toplantıda alınan kararlar ve değerlendirmeler hakkında bilgi vereceği ifade edildi.