Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplanıyor. Gündemde iç ve dış gelişmelerin yanı sıra güncel siyasi ve ekonomik başlıklar yer alıyor.

Toplantıda ayrıca Suriye sınır hattındaki güvenlik durumu, Gazze’de devam eden insani kriz ve dış politikadaki son gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Kabine, en son 24 Mart’ta toplanmış, Avrupa ile ilişkiler, Ukrayna’daki savaş, ABD ile ticari ilişkiler ve ekonomi başta olmak üzere birçok başlık görüşülmüştü. 7 Nisan’da yapılması planlanan toplantı, AK Parti MYK’sı nedeniyle ertelenmişti.

Bugünkü toplantıdan çıkacak olası kararlar, özellikle ekonomi ve dış politika alanlarında merakla bekleniyor.