Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündemde neler var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Son olarak 17 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantının ardından Kabine, yaklaşık iki haftalık aranın ardından yeniden bir araya gelecek.

Terörsüz Türkiye süreci gündemde

Toplantının en dikkat çeken gündem maddelerinden biri, terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasıyla birlikte başlayan "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. Sürecin seyri ve atılması planlanan adımların detaylı şekilde ele alınması bekleniyor.

Kabine'nin bir diğer önemli başlığı ise Suriye olacak. Türkiye'nin sınır güvenliğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ilgilendiren gelişmeler masaya yatırılacak. Bu kapsamda olası diplomatik ve askeri adımlar değerlendirilecek.

Orman yangınları ele alınacak

Ülke genelinde etkili olan orman yangınlarına ilişkin güncel veriler ve müdahale çalışmaları da toplantıda gündeme gelecek konular arasında yer alıyor. Yangınlarla mücadelede alınan önlemler ve koordinasyon sürecinin Kabine'de kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Ekonomideki son durum ve alınması planlanan yeni önlemler de her zaman olduğu gibi Kabine'nin temel gündemlerinden biri olacak. Toplantının saat 15.00'te başlaması öngörülürken, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.