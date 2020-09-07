Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ne katılacak. Erdoğan, törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Toplantıda COVID-19, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'deki son gelişmeler görüşülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda sunum yapacağı belirtilirken toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.