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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ne katılacak. Erdoğan, törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. 

Toplantıda COVID-19, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'deki son gelişmeler görüşülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda sunum yapacağı belirtilirken toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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