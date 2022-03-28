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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Saat 15.45'te başlayan toplantının ana gündem maddesinin Rusya-Ukrayna savaşı olduğu bildirildi. 

Toplantının önemli gündem maddelerinden birisi de ekonomi olacak. Fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele konuları masaya yatırılacak.

Erdoğan'ın Brüksel'de düzenlenen NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları hakkında bilgi vermesi de bekleniyor.

 