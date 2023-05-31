Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.
Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.
Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılıyor.
Toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirildiği ve toplantı sonrası bir açıklama yapılması bekleniyor.
Yeni kabinenin cumartesi açıklanması öngörülüyor.