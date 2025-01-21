Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 16.30 itibarıyla Ankara Beştepe’de toplandı.

Erdoğan başkanlığındaki toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

Toplantıda hangi konular masaya yatırılacak?

Toplantıda "Terörsüz Türkiye" hedefiyle atılan adımlarda gelinen aşama görüşülecek.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, Suriye'nin yeni yönetimiyle olası iş birliktelikleri gibi konular gündemde olacak.

Toplantıda her zaman olduğu gibi ekonomi de ana gündem maddesi olarak yerini alacak.

Toplantının ardından hemen ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.