Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, video konferans yöntemiyle toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı ilk kez video konferans yöntemiyle yapılıyor. Toplantı sonrasında Erdoğan'ın ulusa sesleniş niteliğinde bir açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını Huber Köşkü'nde sürdüren Erdoğan, kabine toplantısını da video konferans yöntemiyle gerçekleştiriyor.
Toplantıya İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.