Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Gündemde neler var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki hafta aradan yarın toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantıda ana konulardan biri sokak hayvanları olacak.

Masada ayrıca Kurban Bayramı tatilinin süresinin 9 güne uzatılması ve 3 bin lira olan emekliye yönelik bayram ikramiyesi tutarının artırılması var.

Öte yandan toplantının ardından Erdoğan’ın kameralar karşısına geçmesi ve hükümetin bir yıllık performansını da açıklaması bekleniyor.

Yeni tedbirler gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Haziran’da Madrid, 14 Haziran’da Roma gerçekleşmesi beklenen temasları da kabine gündeminde kendine yer bulacak. Toplantıda, geçtiğimiz haftalarda kamuoyu ile paylaşılan kamuda tasarruf tedbirlerin yansımaları ve devamında getirilecek yeni tedbirlerin detayları da görüşülecek.