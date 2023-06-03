Cumhurbaşkanlığı kabinesinde köklü değişim

Seçimlerin tamamlanmasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı kabineye çevrilmişti. Yeni kabinede kimlerin olacağına dair hafta boyunca kulisler çok hareketlenmişti.

Erdoğan, Meclis’te yemin ederek resmi olarak göreve başlamasının ardından Çankaya Köşkü’nde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin neredeyse tamamı değişmişti.

Kabinede görev yapmaya devam edecek iki isim milletvekili adayı olmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oldu. Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesindeki 18 bakandan 16’sı değişmiş oldu.

Mehmet Şimşek ekonominin başında getirildi

Kulislerde en çok konuşulan isimlerden birisi eski maliye bakanlarından Mehmet Şimşek’ti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerden bir süre önce Şimşek’le görüşerek ekonominin başına geçmesini istediği, Şimşek’in bu teklifi kabul etmediği yönündeki bilgiler kulislere yansımıştı. Şimşek, Nureddin Nebati’nin yerine Hazine ve Maliye Bakanlığının başına geçti.

Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu

Kamudan siyasete geçen ve AK Parti’nin kuruluşundan bu yana milletvekilliği, parti yöneticiliği, bakanlık, Başbakan Yardımcılığı dahil pek çok kritik görevde bulunan Cevdet Yılmaz, son olarak Meclis’te Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından kabineye eklenen bu yeni makamda ilk günden bu yana Fuat Oktay oturuyordu. Oktay’ın yerine siyaset hayatının başından bu yana Erdoğan’ın yanında olan Cevdet Yılmaz geldi. Yılmaz ve Mehmet Şimşek’in de birbirine yakın iki isim olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Bir dönem sona erdi

Türkiye’nin son dönemine damga vuran uygulamalarıyla, hakkında çıkan haberlerle akıllara kazınan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 yılın ardından bu görevinden ayrıldı. Soylu’nun yerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya getirildi.

Bozdağ'ın yerine Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yerine de AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç getirildi. Önceki dönem Bartın Milletvekili olan Yılmaz Tunç, Meclis Adalet Komisyonu Başkanlığı görevini de yürütmüştü.