Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ilk 5G uygulaması gerçekleştirildi

Türk Telekom, 5G teknolojisini farklı alanlarda uygulamaya devam ederken, bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ilk 5G bağlantısını hayata geçirdi. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nun konseri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ilk kez 5G teknolojisiyle Atatürk Kültür Merkezi’nden (AKM) canlı olarak izlenebildi.

AKM’de yer alan Türk Telekom Lounge alanında konuklar, Ankara Beştepe'deki Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konseri, 5G bağlantısıyla anlık olarak takip etti. Yayın, 4K çözünürlükte ve 360 derece görüş sunan VR gözlükler aracılığıyla izlenerek katılımcılara adeta oradaymış hissi yaşattı.

“Ankara’dan İstanbul’a 5G ile bağlandık”

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü Türk Telekom olarak 5G’nin faydalarını hayatın her alanına yansıtmaya devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mız öncülüğünde yürütülen 5G çalışmaları kapsamında birçok uygulamayı hayata geçiriyoruz. Tarımdan spora, sağlıktan sanata kadar her alanda teknolojiyi ülkemizin dijital geleceği için kullanıyoruz."

Önal, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Son olarak Ankara Beştepe’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, kültür sanatın merkezi olan AKM ile 5G teknolojisi sayesinde birbirine bağladık. Ana destekçisi olduğumuz AKM’de yer alan Türk Telekom Lounge alanında kurulan 5G deneyim alanı ile davetliler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde konser veren ve ana destekçisi olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nu canlı takip etti. Türk Telekom’un 5G gücü ile takip edilen konser yayını, 4K kalitesinde ve 360 derece görüş açısı eşliğinde yapıldı."

Önal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sunulan bu ilk 5G deneyiminin, Türk Telekom’un geleceğin bağlantı teknolojilerine öncülük etme vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı.