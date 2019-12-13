Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

13 Aralık 2019

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne bu yıl 'edebiyat' alanında Nuri Pakdil, 'müzik' alanında Mazhar- Fuat- Özkan, 'sinema' alanında Mesut Uçakan, 'resim' alanında Devrim Erbil, 'geleneksel sanatlar' alanında Fuat Başar, 'mimarlık' alanında Doğan Kuban, 'sosyal bilimler' alanında ise Ahmet Yaşar Ocak, layık görüldü. Bu yılki 'vefa ödülü'nün ise Ahmet Haluk Dursun'a verilmesi kararlaştırdı.

Ödül alan isimler:

VEFA ÖDÜLÜ

Ahmet Haluk Dursun (1957-2019) Türk kültür ve medeniyetinin günümüz insanına aktarılması yolunda gösterdiği emek ve verdiği eserler ile Osmanlı coğrafyasının her yanına uzanan beraberlik ruhunun yaşatılması çabaları ve Anadolu kültür birliği yolunda gençlere verdiği emek dolayısıyla.

EDEBİYAT

Nuri Pakdil (1934-2019): Yerli düşüncenin egemenliği adına ürettiği özgün eserler, Türk Edebiyatı'na kattığı kelime tercihleriyle dolu estetik anlatım dili ve insanı kalbinden tutmayı öneren değerli fikirleri dolayısıyla.

MÜZİK

Mazhar-Fuat-Özkan (1971-günümüz): Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve kırk yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla.

SİNEMA

Mesut Uçakan (1953- ): Türk sinemasının milli ve yerli kimliği için bir ömür boyu süren çabaları ve bu uğurda ürettiği özgün sinema eserleri dolayısıyla.

RESİM

Devrim Erbil (1937- ): Kültürel geleneklere bağlantılı çalışmaları ve peyzaj tasvirlerine yönelik soyut çalışmalarıyla Türk resmine getirdiği farklılık ve resmin özgün temsilcilerinden biri olmak dolayısıyla.

GELENEKSEL SANATLAR

Fuat Başar (1953-): Hat ve ebru sanatlarının yeni nesillere aktarılması, sevdirilmesi ve öğretilmesindeki üstün gayret ve çabaları dolayısıyla.

SOSYAL BİLİMLER

Ahmet Yaşar Ocak (1945-): Tarih ve kültür tarihçiliğine yaptığı katkıları, İslam tarihindeki tasavvufi grup, kişi ve yapıları sosyal tarih perspektifinden titizlikle inceleyen akademik çalışmaları dolayısıyla.

MİMARLIK

Doğan Kuban (1926-): Türk mimarisinin geçmişine yönelik kuramsal ve kavramsal çalışmaları, restorasyon faaliyetleri, İslam mimarisi içinde Türk eserlerinin kimliğini vurgulayan görüşleri ve bu konulara dair yazdığı kitapları dolayısıyla.

Törenden Notlar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ile Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın ve çok sayıda sanatçı katıldı.

Törende, ödül almaya hak kazananların biyografilerinin yer aldığı video gösterimi gerçekleştirildi.

"Sosyal Bilimler" alanında Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, "Sinema" alanında Mesut Uçakan, "Müzik" alanında Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur (MFÖ), "Sanat" alanında Devrim Erbil, "Geleneksel Sanatlar" alanında Fuat Başar ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

"Mimarlık" alanında ödüle layık görülen Prof. Dr. Doğan Kuban'ın ödülü Prof. Dr. Murat Gül'e verildi.

"Edebiyat" dalında ödülen layık görülen ancak eylül ayında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli ismi Nuri Pakdil'in ödülünü, öğrencisi yazar Necip Evlice aldı.

Ağustos'ta Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un "Vefa" alanındaki ödülü, kızı Nilay Dursun'a verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ödül takdiminin ardından ödül alanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Törenin ardından MFÖ konser verdi. Konseri Cumhurbaşkanı Erdoğan da dinledi.