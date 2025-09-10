Cumhurbaşkanlığı referandumu için iptal başvurusu: 2017'deki 'mühürsüz oy' tartışmaları yargıya taşındı
Türkiye’nin yönetim sistemini değiştiren 16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumu, “mühürsüz oy” tartışmalarıyla tekrar gündemde. Yenilik Partisi, mühürsüz pusula ve zarfların geçerli sayılması kararını gerekçe göstererek referandumun iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruyu duyuran Genel Başkan Öztürk Yılmaz, tevzi formunu paylaştı. Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar ise, böyle bir kararın geçmiş seçimlerin meşruiyetini tartışmalı hale getirebileceğini söyledi.
Aynı dönemde Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), sandık kurulu mührü bulunmayan pusula ve zarfların “dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça geçerli sayılması” yönündeki kararı büyük tartışmalara yol açmıştı.
Yenilik Partisi, bazı sandık kurullarında seçmene mühürsüz pusula ve zarf verildiği iddiasını gerekçe göstererek, referandumun iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.
Yılmaz: İptal başvurumuzu yaptık
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, başvuruya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, tevzi formunu paylaşarak şunları söyledi:
“Yenilik Partimiz, 16 Nisan 2017 referandumunda mühürsüz oy ve pusulalar nedeniyle referandumun iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yaptı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur!”
Şamil Tayyar: Geçmiş seçimlerin meşruiyeti sorgulanır
AK Parti’nin eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, tartışmaya farklı bir boyut getirdi.
X hesabından yaptığı değerlendirmede, seçim hukukunun sulh hukuk mahkemeleri üzerinden şekillenmesinin riskli olduğunu belirterek, şu soruyu yöneltti:
“Misal, 2017 referandumundaki mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin karar, yarın bir sulh hukuk mahkemesince kaldırılırsa ne olur?”
Tayyar, bu durumun yalnızca referandumu değil, geçmiş seçimlerin meşruiyetini de tartışmalı hale getireceğini ifade etti.
Tayyar ayrıca, tartışmaların siyasi açıdan iktidar blokuna da kazanç sağlamayacağını dile getirdi.
CHP’nin mücadelesini meşru zeminde sürdürmesi gerektiğini söyleyen Tayyar, “İktidar, hukuki boşluk varsa tartışmaları sona erdirecek adımlara katkı sunmalıdır” dedi.