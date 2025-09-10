Cumhurbaşkanlığı referandumu için iptal başvurusu: 2017'deki 'mühürsüz oy' tartışmaları yargıya taşındı

Türkiye’de yönetim sistemini değiştiren 16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumu, “mühürsüz oy” tartışmalarıyla yeniden gündeme geldi. Referandumda 25 milyondan fazla seçmen “evet” demiş ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçmişti.

Aynı dönemde Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), sandık kurulu mührü bulunmayan pusula ve zarfların “dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça geçerli sayılması” yönündeki kararı büyük tartışmalara yol açmıştı.

Yenilik Partisi, bazı sandık kurullarında seçmene mühürsüz pusula ve zarf verildiği iddiasını gerekçe göstererek, referandumun iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Yılmaz: İptal başvurumuzu yaptık

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, başvuruya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, tevzi formunu paylaşarak şunları söyledi:

“Yenilik Partimiz, 16 Nisan 2017 referandumunda mühürsüz oy ve pusulalar nedeniyle referandumun iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yaptı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur!”

Şamil Tayyar: Geçmiş seçimlerin meşruiyeti sorgulanır

AK Parti’nin eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, tartışmaya farklı bir boyut getirdi.

X hesabından yaptığı değerlendirmede, seçim hukukunun sulh hukuk mahkemeleri üzerinden şekillenmesinin riskli olduğunu belirterek, şu soruyu yöneltti:

“Misal, 2017 referandumundaki mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin karar, yarın bir sulh hukuk mahkemesince kaldırılırsa ne olur?”

Tayyar, bu durumun yalnızca referandumu değil, geçmiş seçimlerin meşruiyetini de tartışmalı hale getireceğini ifade etti.

Tayyar ayrıca, tartışmaların siyasi açıdan iktidar blokuna da kazanç sağlamayacağını dile getirdi.

CHP’nin mücadelesini meşru zeminde sürdürmesi gerektiğini söyleyen Tayyar, “İktidar, hukuki boşluk varsa tartışmaları sona erdirecek adımlara katkı sunmalıdır” dedi.