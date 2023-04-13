Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy pusulası onaylandı
İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi, YSK ve Yargıtay İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarını paylaştı.
Haber Merkezi
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14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine bir ay kaldı. Seçimlerde kullanılacak oy pusulaları da belli oldu.
İYİ Parti YSK üyesi Tolga Öztürk, Twitter hesabından oy pusulalarını paylaştı.