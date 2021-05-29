Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman arasındaki görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.
AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman arasında Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Kalın ve Sherman arasındaki görüşmede, NATO Zirvesi'nin gündemi ve zirve marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek görüşmenin konuları değerlendirildi.