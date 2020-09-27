Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Azerbaycan yalnız değildir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısının ardından bir mesaj yayınlandı. Kalın, Ermenistan'ın saldırısını kınarken, Azerbaycan'ın Türkiye'nin tam desteğine sahip olduğuna dikkat çekti.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, saldırıyı kınarken, Azerbaycan'ın Türkiye'nin tam desteğine sahip olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Twitter'dan yaptığı açıklama:
"Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir.
Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır.
Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.
Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir."