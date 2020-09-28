Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Libya'da Fransa ile çalışabiliriz

28 Eylül 2020

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron arasında son yapılan telefon görüşmesinin olumlu atmosferde gerçekleştirildiğini belirterek, Libya'da diğer ülkelerin yanı sıra Fransa ile de çalışabileceklerini söyledi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik sert açıklamalarda bulunan Macron, bu kapsamda bazı girişimlerde de bulunmuştu.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Kalın, "(İki liderin) Son görüşmede iyi bir alışverişleri oldu. Atmosfer oldukça olumluydu. 'Farklılıklarımız üzerinden tartışmak yerine farklılıkları azaltıp ortak bir yol bulalım' diye anlaştılar. Biz bunun iyi bir başlangıç olduğuna inanıyoruz ve (başkanlar) mevkidaşlarımızla görüşüp bunun üzerinde çalışmak üzere görevlendirdiler. O yüzden bundan sonra biraz trafik olacak. Dışişleri Bakanımız mevkidaşını ziyaret edecek ve onlarla görüşecek." dedi.

Erdoğan ile Macron uzun bir aradan sonra geçen hafta bölgesel sorunları ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Kalın, Libya'da şu anda siyasi sürecin ilerlemesi için bir şans olduğuna inandıklarını, son 2-3 aydır ciddi bir çatışma olmamasının iyi bir gelişme olduğunu belirterek, "Bu, diplomasiye bir şans verdi ve şimdi diplomatik çabalar yoğunlaştı. Bu iyi. Bunu tamamen destekliyoruz; bütün bu konularda Fransa ve diğer ülkelerle çalışabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Kalın, "Şu anda aldığım tüm sinyaller Fransa'nın AB Zirvesi'nde Türkiye ile olumlu gündem kurulmasına destek vereceği yönünde." dedi.

Macron son dönemde Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik sert eleştirilerde bulunuyordu.

Libya'daki gelişmeler

Libya'da gelişmeleri değerlendirirken Kalın, Trablus'taki hükümete Türkiye'nin yaptığı yardımların oradaki çatışmalara bir denge getirdiğini ve diplomasinin ilerlemesi için zemin hazırladığını belirtti.

Libya'da yaşanan iç çatışmalarda Türkiye, uluslararası camianın da tanıdığı Serrac başbakanlığındaki hükümete destek veriyor.

"Berlin süreci kapsamında BM altındaki siyasi süreci destekliyoruz. Khaled al Mishri, Akila Salih ile bir dizi görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu konuda sorun yok. Bunu destekliyoruz. Serrac bunu destekliyor." diyen Kalın, şöyle devam etti:

"Umarız Serrac siyasi sürecin bir parçası olarak kalır. Libya siyaseti için önemli bir figür." diyen Kalın, şu anda Libya'da siyasi süreci ilerletmek için daha uygun bir ortam bulunduğunu kaydetti.

Serrac geçtiğimiz günlerde ekim ayında istifa edeceğini açıklamıştı.

Kalın, Libyalılar kimi temsilcisi olarak seçerse Türkiye'nin onunla çalışacağını belirtti.

"Hafter uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ediyor ve bu petrol blokajıyla Libya ekonomisine zarar veriyor. Umarız yakın zamanda çözülür." diyen Kalın, blokajın kaldırılacağı yönündeki açıklamaları şöyle değerlendirdi:

"Hafter sanki iyilikler yapıyormuş gibi görünmek istiyor... Biz şu anda siyasi sürece odaklanmak istiyoruz ve bu çatışmayı sonlandırmak istiyoruz."

Ruslarla Libya konusu görüşülüyor

Kalın, Rusya ile Libya konusunu görüştüklerini, tansiyonun düşürülmesi için Rusların da masada olması gerektiğinin altını çizdi.

Ruslarla henüz kesin bir plan olmadığını belirten Kalın, "Sirte ve Cufra'yı askerden arındırma fikrini destekliyoruz ama buradan Hafter'in de geri çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz... Ne zaman bir ateşkesten bahsedilse başka bir saldırıyla geldi." dedi.

Kalın, askerden arındırılmış bölge olması halinde Türk askerinin orada görev alıp almayacağı konusunda, "Libya ile askeri eğitim ve iş birliği anlaşmamız var; gerekirse ve Libya hükümeti tarafından davet edilirsek, Türk komutanlar, eğitmenler ve danışmanlar tabii ki orada olur." dedi.

Hafter, petrol blokajını kaldırdığını duyurdu

Kaynak: Reuters